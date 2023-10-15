Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Эсеньюрт

Коммерческая недвижимость с бассейном в Эсеньюрт, Турция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
€236,100
Realting.com
Перейти