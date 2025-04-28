Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эсеньюрт
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Эсеньюрте, Турция

однокомнатные
57
двухкомнатные
94
трехкомнатные
35
четырехкомнатные
16
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция Предл…
$208,057
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейнами, зелеными зонами и спа-центром рядом с автомагистралями, Стамб…
$291,077
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры в жилом комплексе рядом с проектом второго канала, в районе с растущим рынком…
$316,246
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 13
Готовые к заселению квартиры в жилом комплексе с фитнес-центром, рядом с ресторанами и магаз…
$245,838
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти