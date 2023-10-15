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Квартиры с бассейном в Эсеньюрт, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 4
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира 3+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
€385,100
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира 2+1 в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРа…
€316,000
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
€113,000
Квартира с парковкой, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Квартира с парковкой, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-021 находится в любимом районе Стамбул-Европейский регион Эсенюрт, перео…
€64,209
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