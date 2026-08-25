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Квартиры с бассейном в Эсеньюрте, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$133 000
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Частный продавец
Языки общения
Русский, Türkçe
Кондо 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Кондо 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
$111 839
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