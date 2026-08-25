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Квартиры с видом на море в Эсеньюрте, Турция

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9 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$133 000
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Квартира 2 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$159 937
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Квартира 4 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$369 073
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$239 321
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Квартира 5 комнат в Эсеньюрт, Турция
Квартира 5 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$499 656
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Пентхаус 7 комнат в Эсеньюрт, Турция
Пентхаус 7 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 4
Просторные квартиры с высокими потолками в Эсеньюрте, Стамбул Квартиры в новом проекте распо…
$748 657
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 5 комнат в Эсеньюрт, Турция
Квартира 5 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Büyükçekmece with amazing Sea View This premiu…
$982 000
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Комната 4 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Комната 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
$120 000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/20
Это стоит ваших инвестиций в эксплуатацию метро Kameroğlu, где Yaşam Vadisi находится в горо…
$250 000
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