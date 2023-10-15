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Квартиры с видом на горы в Эсеньюрт, Турция

однокомнатные
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трехкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Эсеньюрт, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Эсеньюрт, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Эсеньюрт, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Эсеньюрт, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом в Эсеньюрт, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с гаражом, с садом
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Квартиры для продажи в Стамбуле предлагаются в конфигурации с 2 и 3 спальнями среди оживленн…
Цена по запросу
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