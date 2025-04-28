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Квартиры около гольф-клуба в Эсеньюрте, Турция

однокомнатные
57
двухкомнатные
94
трехкомнатные
35
четырехкомнатные
16
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 10
Количество квартир: 223 (6 коммерческих квартир по 217 квартир) Высота здания:  Всего 4 б…
$145,000
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