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Квартиры с гаражом в Эсеньюрте, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Эсеньюрт, Турция
Квартира 5 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 5/10
Four Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Büyükçekmece with amazing Sea View This premiu…
$982,000
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Квартира 1 комната в Эсеньюрт, Турция
Квартира 1 комната
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 3/35
Комнаты: 1+1 Санузел: отдельный туалет отдельная ванная Общая площадь: 88м² Жилая п…
$98,000
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Квартира 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 10
Количество квартир: 223 (6 коммерческих квартир по 217 квартир) Высота здания:  Всего 4 б…
$145,000
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Квартира 4 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Квартира 4 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/11
Современная роскошная квартира в пригороде Стамбула   Этот новый возвышающийся жилой к…
$346,000
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