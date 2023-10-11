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Квартиры в Esenyali Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Karabaglar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Karabaglar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Квартира находится в одном из центральном районе города, недалеко от Американского колледжа,…
€120,000

Параметры недвижимости в Esenyali Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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