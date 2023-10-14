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Жильё с бассейном в Esentepe Mahallesi, Турция

квартиры
5
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 5/5
Квартира 2+1 в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПроект …
€449,700
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 280 м²
Этаж 5/5
Квартира 3+1 в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПроект …
€784,100

Параметры недвижимости в Esentepe Mahallesi, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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