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Дуплексы в Esentepe Mahallesi, Турция

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Цена по запросу

Параметры недвижимости в Esentepe Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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