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Коммерческая недвижимость с бассейном в Esentepe Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
€213,600
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной в Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с охраной
Esentepe Mahallesi, Турция
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
€652,900
Realting.com
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