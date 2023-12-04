Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Esenevler Mahallesi

Жильё в Esenevler Mahallesi, Турция

3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yildirim, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yildirim, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 10/10
Просторные Квартиры Рядом с Метро в Бурсе, Йылдырым. Квартиры в Бурсе с видом на гору Улудаг…
€92,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Yildirim, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Yildirim, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/9
Квартиры с Видом на Улудаг Рядом с Главной Дорогой в Бурсе. Квартиры в Бурсе расположены в р…
€127,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yildirim, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yildirim, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Отдельный Дом с Просторной Планировкой в Бурсе, Йылдырым. Частный дом расположен в деревне З…
€172,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Esenevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти