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Квартиры с видом на горы в Эрзурум, Турция

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Altintas, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Altintas, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Представляем вам прекрасную возможность приобрести жилье в элитном комплексе в самом сердце …
€134,500

Параметры недвижимости в Эрзурум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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