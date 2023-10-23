ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Erzincan merkez
Коммерческая недвижимость в Erzincan merkez, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
Аланья, Турция
Турция г.Аланья Отель с пляжем Уютный отель на первой ли…
€24,97 млн
Рекомендовать
Офис 1 комната с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Kepez, Турция
1
61 м²
€32,414
Рекомендовать
Склад
Мраморноморский регион, Турция
19 460 м²
1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,89 млн
Рекомендовать
1
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
1
500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€699,405
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
50 м²
Преимущества проекта: Надежный застройщик и партнёр. Компания-застройщик успешно работает…
€299,292
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с лифтом, с крытой парковкой
Аланья, Турция
1
148 м²
1/1
Коммерческая площадь под магазин в Стамбуле в самом центре городаРайон: Стамбул, БагджыларПл…
€640,440
Рекомендовать
Офис с Gartennutzung, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Стамбул, Турция
83 м²
€276,357
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Аланья, Турция
30 м²
1/1
Помещение под магазин в новом комплексе премиум классаРайон: Анталья, Аланья, ОбаКомпания пр…
€444,750
Рекомендовать
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
2
70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€238,097
Рекомендовать
Офис с парковка
Мраморноморский регион, Турция
226 м²
12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€574,485
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с джакузи
Аланья, Турция
1
1 530 м²
1/1
Райский отель в KAŞ на берегу моряРайон: Анталья, КашНа участке площадью 1530 м2 рядом с ним…
€4,63 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мраморноморский регион, Турция
1
256 м²
1/1
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
€606,959
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL