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Квартиры-студии с бассейном в Erdemli, Турция

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1 объект найдено
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Студия 1 комната с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 11-ми э…
€49,000

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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