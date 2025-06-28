Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Элязыг
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Элязыге, Турция

1 объект найдено
Дом в Yesilbayir, Турция
Дом
Yesilbayir, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Откройте для себя стильную жизнь в спокойном районе Доземеалты, Анталия, с этими элегантными…
$137,178
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Элязыге, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти