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Квартиры с садом в Efeler, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Efeler, Турция
Квартира
Efeler, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Откройте для себя идеальный дом в Ялове! Эти централизованно расположенные свойства предлага…
$209,996
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