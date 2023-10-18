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Коттеджи в Восточная Анатолия, Турция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Dogansehir, Турция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Dogansehir, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 310 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€360,000

Параметры недвижимости в Восточная Анатолия, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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