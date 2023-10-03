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Дуплексы возле озера в Турции

Анталья
1968
Sekerhane Mahallesi
1162
Аланья
1162
Мраморноморский регион
275
Стамбул
190
Центральная Анатолия
102
Бурса
55
Анкара
33
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Параметры недвижимости в Турции

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