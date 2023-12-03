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Жильё в Dumlupinar Mahallesi, Турция

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€70,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новые Квартиры в Бурсе в Центре Района Нилюфер. Квартиры находятся в районе Нилюфер города Б…
€89,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 7/7
Меблированная Квартира с 2 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Меблированная квартира в провинции Бу…
€59,500
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Dumlupinar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 1/7
Квартиры с 3 Спальнями в Выгодном Месте в Бурсе. Квартиры с 3 спальнями расположены в компле…
€153,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Dumlupinar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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