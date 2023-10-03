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Виллы с видом на море в Duezce merkez, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Kocaali, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Kocaali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
€145,000

Параметры недвижимости в Duezce merkez, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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