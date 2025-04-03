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Виллы с гаражом в Duezce merkez, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с балконом, с видом на море, с гаражом в Kocaali, Турция
Вилла 4 комнаты с балконом, с видом на море, с гаражом
Kocaali, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
$143,666
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Параметры недвижимости в Duezce merkez, Турция

с видом на море
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов