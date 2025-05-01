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Виллы с террасой в Дёшемеалты, Турция

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Виллы с частными бассейнами, джакузи и саунами, Дёшемеалты, Анталья, Турция Проект состоит …
$1,63 млн
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