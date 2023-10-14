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Виллы с бассейном в Doesemealti, Турция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый эли…
€752,000
Realting.com
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