Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Дёшемеалты
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Дёшемеалты, Турция

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты. Дошемалты — это…
$372,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти