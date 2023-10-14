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Виллы с видом на горы в Doesemealti, Турция

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Selimiye, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Selimiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
€679,667
Realting.com
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