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Виллы с садом в Дёшемеалты, Турция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4
В городе Анталия, район  Дошемеалты начинается возведение нового комплекса, который будет со…
Цена по запросу
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