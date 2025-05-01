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Виллы с гаражом в Дёшемеалты, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Komurculer, Турция
Вилла 5 комнат
Komurculer, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
$714,500
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Комплекс состоит из 109 вилл с высокими потолками и большими садами. В комплексе есть множес…
$443,453
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Проект строится на участке площадью 2042 м2 в Анталии Дёшемеалты и состоит из 6 отдельно сто…
$551,905
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