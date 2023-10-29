Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Doesemealti
  5. Студии

Квартиры-студии в Doesemealti, Турция

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с крытой парковкой в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с крытой парковкой
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Квартира 2+1 у моря с хорошим ремонтом в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояни…
€185,029
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Квартиры на продажу расположен в Коньяалты к юго-западу от Анталии. Из Коньяалты открывается…
€485,000
Квартира 3 спальни в большом городе в Турция
Квартира 3 спальни в большом городе
Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Новое определение роскошного жилья, Carver Hall в Бююкчекмедже ждет, когда вы сделаете замеч…
€499,417
Квартира 4 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 4 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Новая резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственно…
€489,000
Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новый малоэтажный комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный компле…
€234,000
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2
Отличное предложение для тех, кто хочет жить вдали от городской суеты и ближе к горам. Выста…
€286,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,12 млн
Квартира 1 спальня в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Meris Dragos, возвышающийся в Драгоше, в новом центре притяжения анатолийской стороны с вели…
€258,855
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 6/6
Прекрасные апартаменты 1+1 в GÜLLER PINARI у моряРайон: Анталья, Аланья, Гюллер ПынарыРассто…
€171,813
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/9
Меблированная квартира 2+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€247,500
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/13
Меблированная квартира 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€176,000
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
шикарные квартиры 3+1 в новом проекте Стамбула Район: Стамбул"Резиденция Кошуйолу Кору, спро…
€1,05 млн
Realting.com
Перейти