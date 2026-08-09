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Пентхаусы с видом на горы в Дёшемеалты, Турция

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Квартира с 1 спальней и видом на горы в районе Бахчеяка, Дёшемеалты, Анталия Эта уютная квар…
$59,990
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Пентхаус 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$95,145
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