ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Doesemealti
Жильё с видом на горы в Doesemealti, Турция
квартиры
33
дома
69
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
3
1
70 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€68,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
6
4
312 м²
3
Виллы с Индивидуальным Бассейном в Районе Йеникёй, Дёшемеалты Виллы расположены в микрорайон…
€675,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
2
170 м²
2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€428,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
2
190 м²
2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€404,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
4
251 м²
3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€983,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
5
3
188 м²
3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€757,000
Рекомендовать
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Doesemealti, Турция
8
8
1 200 м²
2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
€1,65 млн
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Selimiye, Турция
5
4
365 м²
2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
€679,667
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yesilbayir, Турция
4
4
Проект находится в микрорайоне Томалар в Дешемалты. Современный проект премиум класса ра…
€837,099
Рекомендовать
Дом 7 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
2
5
730 м²
Переезжайте во впечатляющий просторный дом с захватывающим видом на горы, расположенный в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
1
6
560 м²
Продается вилла в Döşemealtıbrings вместе совершенная архитектура, просторность, умная плани…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
1
6
395 м²
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
1
2
98 м²
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
1
1
70 м²
An exclusive and fascinating Architecture idea that turns into an enormous project where the…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
1
3
250 м²
Surprising all buyers with its uniqueness and extraordinaryness, the villa for sale in Antal…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
1
4
200 м²
Пристегните ремень безопасности и отправляйтесь на свою совершенно новую виллу для продажи в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
1
2
200 м²
Для тех, кто ценит комфорт и уединение, сегодня день, чтобы взглянуть на эту виллу для прода…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
1
5
400 м²
Приглашающая и престижная вилла на продажу в Анталии. Представьте себе современный и роскошн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
1
4
350 м²
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
1
2
225 м²
Отдельная вилла на продажу в Анталии фантастическая ( 225 квадратных метров ). Площадь перво…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL