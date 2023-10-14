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Жильё с видом на горы в Doesemealti, Турция

квартиры
33
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69
20 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€68,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Виллы с Индивидуальным Бассейном в Районе Йеникёй, Дёшемеалты Виллы расположены в микрорайон…
€675,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€428,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€404,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€983,000
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Крытой Автостоянкой и Зимним Садом в Районе Дёшемеалты, Алтынкале Виллы ра…
€757,000
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Doesemealti, Турция
Особняк 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Doesemealti, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Selimiye, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Selimiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
€679,667
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Yesilbayir, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Yesilbayir, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Проект находится  в микрорайоне Томалар в Дешемалты. Современный проект премиум класса ра…
€837,099
Дом 7 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 7 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 730 м²
Переезжайте во впечатляющий просторный дом с захватывающим видом на горы, расположенный в пр…
Цена по запросу
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Продается вилла в Döşemealtıbrings вместе совершенная архитектура, просторность, умная плани…
Цена по запросу
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 395 м²
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
An exclusive and fascinating Architecture idea that turns into an enormous project where the…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Surprising all buyers with its uniqueness and extraordinaryness, the villa for sale in Antal…
Цена по запросу
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Пристегните ремень безопасности и отправляйтесь на свою совершенно новую виллу для продажи в…
Цена по запросу
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Для тех, кто ценит комфорт и уединение, сегодня день, чтобы взглянуть на эту виллу для прода…
Цена по запросу
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Приглашающая и престижная вилла на продажу в Анталии. Представьте себе современный и роскошн…
Цена по запросу
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отдельная вилла на продажу в Анталии фантастическая ( 225 квадратных метров ). Площадь перво…
Цена по запросу
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