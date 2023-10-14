ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Doesemealti
Особняки
Особняки с бассейном в Doesemealti, Турция
Особняк
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с интернетом
Beyobasi, Турция
2
55 м²
1/1
Прекрасная квартира 1+1 в шикарном комплексе с видом на мореРайон: Анталья, Аланья, Газипаша…
€95,641
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Demirtas, Турция
5
1
153 м²
7/8
Новый комплекс в Демирташе Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственной инфрас…
€197,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
3
1
82 м²
Вашему вниманию представлен Элитный комплекс в престижном районе Оба. Новый жилой к…
€267,049
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Yaylali, Турция
3
100 м²
4/4
Квартиры 2+1, 4+1 в Кестеле в строящемся комплексе от компании «Zera Homes», площадью от …
€215,243
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
110 м²
7/7
Квартира в Махмутларе с развитой инфраструктурой Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние…
€192,691
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Умрание, Турция
2
2
119 м²
Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов. Проект расположенный на …
€461,356
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
5
2
240 м²
4
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Бейликдюзю, Стамбул. Новые квартиры расположены в Б…
€527,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
4
2
160 м²
3/3
Квартиры Рядом со Всей Инфраструктурой и Полями для Гольфа в Белеке Современные квартиры рас…
€299,796
Рекомендовать
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 56 м2, а …
€139,307
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
4
166 м²
6/6
Элитный пентхаус с террасой 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе…
€176,281
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
1
42 м²
Созданный для вас проект, эти не по плану апартаменты для продажи в Анталии порадуют вас кур…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
55 м²
3/3
Уютная квартира 1+1 в новом доме в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, ШекерханеКвартира вы…
€141,196
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL