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Дома с бассейном в Doesemealti, Турция

виллы
25
18 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый эли…
€752,000
Дом 7 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 7 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 730 м²
Переезжайте во впечатляющий просторный дом с захватывающим видом на горы, расположенный в пр…
Цена по запросу
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Виллы на продажу в Анталии порадуют вас!  Эти виллы, где вы можете жить роскошно, предлагают…
Цена по запросу
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Мы познакомим вас с проектом роскошной виллы, где вы будете чувствовать себя особенным!  Про…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 4 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Будьте готовы сделать лучшие инвестиции в вашу жизнь!  Прекрасный проект виллы растет в Döşe…
Цена по запросу
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Мы предлагаем вам дом вашей мечты с виллами на продажу в Анталии!  Проект, начатый в декабре…
Цена по запросу
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 560 м²
Продается вилла в Döşemealtıbrings вместе совершенная архитектура, просторность, умная плани…
Цена по запросу
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 395 м²
Продается вилла в Анталии предлагает вам ультра роскошную жизнь. Современная вилла состоит и…
Цена по запросу
Дом 7 спален с бассейном, с садом, с газовым отоплением в Doesemealti, Турция
Дом 7 спален с бассейном, с садом, с газовым отоплением
Doesemealti, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 670 м²
Готовы ли вы перейти к современной жизни с виллой на продажу в Анталии?  Вилла будет доставл…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с охраной в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с охраной
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Поверните ключи сегодня от хорошо развитого района, исключительной виллы с открытой планиров…
Цена по запросу
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Can you imagine? Wake up every single morning with sweeping views of the mountains, have you…
Цена по запросу
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Пристегните ремень безопасности и отправляйтесь на свою совершенно новую виллу для продажи в…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с кафельным полом в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с кафельным полом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Don’t think twice before getting this villa for sale in Antalya. The three-bedroom, two-bath…
Цена по запросу
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Для тех, кто ценит комфорт и уединение, сегодня день, чтобы взглянуть на эту виллу для прода…
Цена по запросу
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Doesemealti, Турция
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Приглашающая и престижная вилла на продажу в Анталии. Представьте себе современный и роскошн…
Цена по запросу
Дом 6 спален с бассейном, с садом, с охраной в Doesemealti, Турция
Дом 6 спален с бассейном, с садом, с охраной
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Прекратите то, что вы делаете прямо сейчас. Сделай глубокий вдох. Хотите жить в роскошном до…
Цена по запросу
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Дом 9 спален с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Экстерьер определяется как современный и инновационный дизайн. Линия крыши свободно влияет н…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Отдельная вилла на продажу в Анталии фантастическая ( 225 квадратных метров ). Площадь перво…
Цена по запросу
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