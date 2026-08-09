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Дома с бассейном в Дёшемеалты, Турция

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виллы
46
3 объекта найдено
Дом в Дёшемеалты, Турция
Дом
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Откройте для себя очарование этой элегантной отдельно стоящей виллы, расположенной в желател…
$723,840
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты. Дошемалты — это…
$372,000
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Агентство
INEST HOMES
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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