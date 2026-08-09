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Дома с видом на горы в Дёшемеалты, Турция

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виллы
46
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Таунхаус 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Таунхаус 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$521,243
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 4 спальнями, садом и бассейном в Анталии с видом на горы Дёшемеалты — это …
$752,626
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с сауной и зимним садом в Анталии, Алтынкале в Дёшемеалты Виллы в Анталии, р…
$437,008
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Особняк 8 комнат в Дёшемеалты, Турция
Особняк 8 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
$1,82 млн
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Вилла 5 комнат в Komurculer, Турция
Вилла 5 комнат
Komurculer, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
$714,500
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