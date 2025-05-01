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Дома с садом в Дёшемеалты, Турция

виллы
29
таунхаусы
3
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4
В городе Анталия, район  Дошемеалты начинается возведение нового комплекса, который будет со…
Цена по запросу
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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