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Дома с гаражом в Дёшемеалты, Турция

виллы
29
таунхаусы
3
5 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Komurculer, Турция
Вилла 5 комнат
Komurculer, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
$714,500
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Комплекс состоит из 109 вилл с высокими потолками и большими садами. В комплексе есть множес…
$443,453
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
LARES VİLLALARI, Antalya'da 10 ve 24 lüks villadan oluşan iki ayrı projedir. GEYLAN FİRMA ga…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Проект строится на участке площадью 2042 м2 в Анталии Дёшемеалты и состоит из 6 отдельно сто…
$551,905
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Особняк 8 комнат в Дёшемеалты, Турция
Особняк 8 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Шикарная вилла в Анталии р-он Дёшемеалты! ПОД ГРАЖДАНСТВО ТР. Самая большая по площади вил…
$1,82 млн
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