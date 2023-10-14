Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Doesemealti
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Doesemealti, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
Апартаменты от застройщика  Планировка и удобства комплекса Компания «Zera Homes» предлагает…
€308,462
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Алания, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
€218,481
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе.В жилом комплексе представлены пе…
€145,320
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с Ploschadka dlya barbekyu в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с Ploschadka dlya barbekyu
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Прекрасная квартира 1+1 в Mahmutlar у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мор…
€112,957
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
Идеальная квартира 3+1 у моря с шикарным видом на крепостьРайон: Анталья, АланьяРасстояние д…
€470,652
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Недвижимость на продажу в районе Клеопатры отлично подходит для тех, кто привык быть в центр…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Стильная мебелированная квартира 1+1 в ОбаРайон: Анталья, Аланья, Оба1+1 квартира  находится…
€147,286
Квартира 5 комнат в Payallar, Турция
Квартира 5 комнат
Payallar, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Паялларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрас…
€418,500
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 10/13
€98,216
Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрас…
€129,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Алания, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Переезжайте в дом под ключ, где вас встретят роскошная пляжная атмосфера и множество развлеч…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Кемер, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Кемер, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Этаж 3
Отдельные Виллы с Роскошным Дизайном на Продажу в Кемере, Арсланбуджак Просторные виллы нахо…
€1,54 млн
Realting.com
Перейти