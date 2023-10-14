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Квартиры с бассейном в Doesemealti, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом в Doesemealti, Турция
Квартира 5 спален с лифтом, с бассейном, с садом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Хотите стать владельцем роскошной виллы на продажу в Анталии? Хорошо оборудованный дизайн, б…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Хотите ли вы жить в Анталии с квартирами на продажу?  Тогда вы будете поражены, когда прочит…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
An exclusive and fascinating Architecture idea that turns into an enormous project where the…
Цена по запросу
Realting.com
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