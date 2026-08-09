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Квартиры с видом на горы в Дёшемеалты, Турция

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8 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Алтынкале, Дёшемеалты Квартиры в Анталии ра…
$327,178
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$95,145
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира с 1 спальней и видом на природу в Дёшемеалты, Анталия Квартира расположе…
$59,990
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Здание было построено в июне 2024 года в районе Анталии/Дошемеалты. Квартира, которая значит…
$109,933
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$91,664
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Пентхаус 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
Квартира с 1 спальней и видом на горы в районе Бахчеяка, Дёшемеалты, Анталия Эта уютная квар…
$59,990
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Пентхаус 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Новые квартиры с инвестиционным потенциалом в Анталии, Дёшемеалты, в проекте с бассейном Дёш…
$95,145
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Квартира 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Алтынкале, Дёшемеалты Квартиры в Анталии ра…
$294,716
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