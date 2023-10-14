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Квартиры с видом на горы в Doesemealti, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры в Дёшемеалты с Возможностью Оплаты в Рассрочку Недвижимость в Анталии расположена в…
€68,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€428,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Doesemealti, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Современные Просторные Квартиры в Элитном Комплексе с Бассейном в Дёшемеалты, Анталия Соврем…
€404,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Realtor Global приглашает инвесторов, которые заботятся о своем комфорте и финансовом будуще…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Doesemealti, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
An exclusive and fascinating Architecture idea that turns into an enormous project where the…
Цена по запросу
Realting.com
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