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Квартиры с садом в Дёшемеалты, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с тремя бассейнами, спа-зоной и спортивными площадками, Дёшемеалты, Анталья, …
$335,417
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Квартира 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и круглосуточной охраной, Анталья, Турция Предлагаются виллы с…
$1,25 млн
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Квартира 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Квартира 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Новый охраняемый комплекс вилл с бассейнами и парковочными местами, Дёшемеалты, Турция Пред…
$1,38 млн
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