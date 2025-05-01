Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Дёшемеалты
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Дёшемеалты, Турция

однокомнатные
6
двухкомнатные
8
четырехкомнатные
10
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/13
Проект строится в районе Анталии/Дёшемеалты. Комплекс, который строится полностью по концепц…
$126,527
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Проект строится в районе Анталии/Дёшемеалты. Комплекс, который строится на участке площадью …
$104,048
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти