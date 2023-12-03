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Дуплексы в Dikilitas Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая Квартира в Отличном Месте в Стамбуле, Бешикташ. Квартира в Бешикташе расположе…
€909,000
в месяц
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Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры Рядом с Метробусом в Стамбуле, Бешикташ. Стильные квартиры находятся в ш…
€1,09 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Dikilitas Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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