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Отели и гостиницы в Dikilitas Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Отель 28 м² в Бешикташ, Турция
Отель 28 м²
Бешикташ, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/7
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$131,487
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