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Квартиры в Dikilitas Mahallesi, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бешикташ, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бешикташ, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 8
Стильные Большие Квартиры в Стамбуле, Бешикташ. Квартиры расположены в районе Бешикташ в Ста…
€1,52 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бешикташ, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 8
Стильные Большие Квартиры в Стамбуле, Бешикташ. Квартиры расположены в районе Бешикташ в Ста…
€660,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Бешикташ, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Бешикташ, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 8
Стильные Большие Квартиры в Стамбуле, Бешикташ. Квартиры расположены в районе Бешикташ в Ста…
€633,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры Рядом с Метробусом в Стамбуле, Бешикташ. Стильные квартиры находятся в ш…
€880,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Бешикташ, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Бешикташ, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры Рядом с Метробусом в Стамбуле, Бешикташ. Стильные квартиры находятся в ш…
€650,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Dikilitas Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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