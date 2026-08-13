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Многоуровневые квартиры с видом на море в Didim, Турция

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Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Didim, Турция
UP UP
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
4-комнатный дуплекс крыши с большой террасой рядом АлтынкумПродается привлекательная 4-комна…
$178,881
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