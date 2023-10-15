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Жильё с видом на море в Dicle, Турция

квартиры
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1 объект найдено
Квартира со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Yokuslu, Турция
Квартира со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Yokuslu, Турция
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Рады Вам представить меблированную квартиру 1+1 в уютном жилом комплексе с инфраструктурой. …
€162,500

Параметры недвижимости в Dicle, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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