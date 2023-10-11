Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Дериндже

Жильё возле озера в Дериндже, Турция

1 объект найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kasikci Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kasikci Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Комплекс качественных вилл с садами рядом с озером и автомагистралями, Коджаэли, Турция Пре…
€659,399

Параметры недвижимости в Дериндже, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти