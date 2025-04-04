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Квартиры с террасой в Demirtas Sakarya Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
$176,848
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Квартира 2 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 2 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция Ре…
$107,669
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Параметры недвижимости в Demirtas Sakarya Mahallesi, Турция

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