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Жильё в Demirtas Sakarya Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой в Osmangazi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с тренажерным залом, с детской площадкой
Osmangazi, Турция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейнами, конференц-залом и полем для мини-гольфа, Димирташ, Турция Ре…
€103,500
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с интернетом в Osmangazi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с интернетом
Osmangazi, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейнами, охраной и теннисным кортом недалеко от моря, Демитраш, Турция…
€170,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Demirtas Sakarya Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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