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Квартиры в Demirtas Dumlupinar Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с pool в Demirtas Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с pool
Demirtas Dumlupinar Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Количество этажей 9
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, сауной и хамамом…
€155,100
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с pool в Demirtas Dumlupinar Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с pool
Demirtas Dumlupinar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Площадь 138 м²
Количество этажей 7
Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, турецкой баней, сауной и массажным к…
€240,000
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Параметры недвижимости в Demirtas Dumlupinar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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