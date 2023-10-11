Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Datca

Жильё с видом на горы в Datca, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Инжекум, Турция
Квартира 3 комнаты
Инжекум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Новый малоэтажный комплекс в Авсалларе Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный компл…
€155,622
Квартира 1 спальня в Аланья, Турция
Квартира 1 спальня
Аланья, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Квартира 1+1, 68 м.кв. 1 этаж (высокий). 300 метров до моря. С мебелью и техникой. Центр Мах…
€41,908
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Башакшехир, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Башакшехир, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Квартиры в ЖК с Бассейном и Охраной в Башакшехир, Стамбул. Квартиры в Стамбуле с планировкам…
€888,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Gazipasa, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Gazipasa, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
г. Газипаша 300 м до Морской улицы - центральной улицы, ведущей к морю и центру города.  …
€116,549
Квартира 3 спальни в Аланья, Турция
Квартира 3 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 6
Новая квартира 3+1 в новом жилом комплексе класса люкс на 6 этаже, 170 м кв. Квартира с выд…
€101,193
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Авсаллар, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Идет строительство современного  комплекса в Авсаллар,  в котором предложены к продаже комфо…
€97,603
Квартира в Махмутлар центр, Турция
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 3+1 с отдельной кухней, обща…
€479,000
Квартира 3 комнаты с Kamery videonablyudeniya, с Dlya dolgosrochnogo VNZh в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с Kamery videonablyudeniya, с Dlya dolgosrochnogo VNZh
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Уютная квартира 2+1 у берега моря для ВНЖ в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюллер Пына…
€139,423
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/6
Квартира на первой береговой линии. Вариант недвижимости для сдачи в аренду Планировка кварт…
€165,614
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
Квартира 1+1 в приятном комплексеРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 2000Отличная…
€137,227
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Компания «Zera Homes» предлагает к продаже квартиры в строящемся комплексе в Тосмур. Комплек…
€185,861
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Yaylali, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Yaylali, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Отличная квартира 2+1 в KESTEL у моряРайон: Анталья, Аланья, КестелРасстояние до моря: 30Все…
€208,586

Параметры недвижимости в Datca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти